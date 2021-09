СОБОР СВЯТОГО СТЕФАНА, ВЕНА







Собор святого Стефана в Вене (нем. Stephansdom, в просторечии Steffl) — католический cобор, национальный символ Австрии и символ города Вены. Кафедра венского архиепископа — примаса Австрии. Расположен в центре старого города на площади св. Стефана (Штефансплатц). Первый храм на месте собора построен в 1137—1147; собор в нынешних границах построен в XIII—XV веках и приобрёл современный вид к 1511 году.

В соборе живут пустельга, летучие мыши, каменная куница.

Спутниковая фотография собора.







Расширение собора в XII—XV веках:

романские башни и портал, 1230—1245;

вторая церковь, 1263;

Альбертовы хоры, 1304—1340;

перестройка при Рудольфе IV, c 1359.



В 1137 маркграф Леопольд IV совместно с Регинмаром, епископом Пассау, заложили первую церковь; она была завершена постройкой в 1147 в романском стиле. В 1230—1245 она была расширена к западу; c тех пор сохранилась западная («романская») стена собора с порталом и двумя башнями, позже перестроенные в готическом стиле. В 1258 первая церковь сгорела.

В 1263 на её месте была выстроена вторая церковь, также в романском стиле; день освящения собора, 23 апреля, празднуется по сей день. В 1304—1340, при Альберте I и Альберте II, к церкви с востока были пристроены трёхнефные Альбертовы хоры, поглотившие трансепт второй церкви и сохранившиеся по сей день; работы были завершены через 77 лет после освящения второй церкви.



Северный неф были посвящён Деве Марии, cредний св. Стефану и всем святым, южный — двенадцати апостолам. 7 апреля 1359 года Рудольф IV заложил на месте современной южной башни первый камень новой, готической церкви. По планам архитекторов XIV века, стены нового собора ставились снаружи от существующей церкви, и лишь затем следовало разобрать стены старой (это произошло лишь в 1430 году). Альбертовы хоры, достаточно широкие, были сохранены.

В 1433 году были завершена южная башня (архитекторы М. Кнаб, П. и Х. Прахатиц, 1359), а перекрытие свода новой церкви потребовало почти 30 лет (1446—1474). Удивительно, что фундамент высокой южной башни составляет всего лишь 1,5 м. На смотровую площадку башни ведут 343 ступени. Во втором ярусе заслуживает внимание фигура Св. Стефана (1460), одна из древнейших статуй собора. Когда-то она украшала фасад собора. Фигура установлена у Штархемебергской скамьи, с которой граф Рюдигер Штархемебрг наблюдал за турецкими войсками во время первой осады. Ныне башня заканчивается двуглавым орлом, держащим геральдический щит с девизом императора Франца-Иосифа I "Viribus Unitis" (Объединяя усилия) и императорской монограммой. Над орлом крест с двумя перекладинами.

Северная башня была заложена в 1450 (архитектор Г. Пуксбаум). По технологии того времени известь, используемая для приготовления раствора, гасили молодым вином, после чего раствор, когда он застывал, становился особенно прочным. Но в год, когда закладывали фундамент башни, вино оказалось слишком кислым и раствор испортился. Фундамент стал проседать, стройку прекратили на 17 лет и продолжили только после полной осадки фундамента. В 1511 постройка была прекращена и башня так и осталась недостроенной. В 1578 на высоте 68,3 она была завершена ренессансным куполом. Венцы в шутку называют его "крышей водонапорной башни". Поскольку северную башню начали строить при императоре Фридрихе III, который после коронации избрал в качестве герба двуглавого орла, то с тех пор башню стали называть Орлиной, а башенный портал, ведущий в Женский неф - Орлиным.





Справа - северная башня.





Орлиный портал.



Святой апостол первомученик и архидиакон Стефан — первый христианский мученик, привлечённый к суду Синедриона и побитый камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме около 33—36 года н. э. Основным источником, рассказывающим о служении и мученичестве св. Стефана, является книга Деяний святых Апостолов. Св. Стефан почитается церковью как первомученик, архидиакон и апостол от 70-ти. День памяти первомученика Стефана в православии — 27 декабря (9 января по новому стилю); в западной традиции — 26 декабря.

Согласно книге Деяний, Стефан вместе с ещё шестью единоверцами был избран апостолами диаконом (служителем) для поддержания порядка и справедливости при «ежедневном раздаянии потребностей» (Деян 6:1). Избрание диаконов произошло после возмущений несправедливыми раздачами, возникших в среде христиан из «эллинистов», то есть, как обычно трактуется это слово, евреев, приехавших в Иерусалим из диаспоры и говоривших на греческом языке. Сам Стефан, носивший греческое имя (др.-греч. «венок»), скорее всего, также происходил из диаспоры. Он был старшим среди семи диаконов поэтому его называют архидиаконом

Как видно из Деян 6:8, деятельность Стефана не ограничивалась возложенным на него апостолами служением. Он, как и сами апостолы, проповедовал в Иерусалиме слово Божие и был привлечён к суду вступившими с ним в спор представителями синагоги (или синагог) евреев диаспоры (Деян 6:9). Приводимая в книге Деяний речь Стефана на суде Синедриона (Деян 7:2—53) позволяет сделать предположение о том, что именно в проповеди Стефана было расценено как «хульные слова на святое место сие и на закон» (Деян 6:13). Речь Стефана — самая длинная из многочисленных речей, приводимых в книге Деяний — представляет собой своеобразный пересказ истории Израиля. Стефан начинает рассказ с выхода Авраама из Месопотамии и, через историю Иосифа и Моисея, доходит до строительства Соломоном Иерусалимского Храма. Говоря о Храме, Стефан приводит слова пророка Исайи (Ис 66:1—2, Деян 7:49—50), чтобы доказать, что «Всевышний не в рукотворенных храмах живёт» (Деян 7:48). Эпитет «рукотворенный» употреблялся по отношению к языческим идолам, и применить его к Храму было неслыханным богохульством. По мнению большинства исследователей, именно критика храмового культа, возникшая в среде христиан из «эллинистов», и стала причиной «великого гонения на церковь в Иерусалиме» (Деян 8:1), начавшегося с ареста Стефана. По-видимому, еврейская сосредоточенность на Иерусалиме и Храме казалась Стефану и его единомышленникам плохо совместимой с вселенским характером христианского благовестия. В конце речи, обвинив своих судей в убийстве пришедшего, согласно предсказаниям Моисея и пророков, Праведника, Стефан, по рассказу книги Деяний, испытал теофанию: «вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Эти слова были восприняты как предельное богохульство, так что слушавшие затыкали уши и заглушали речь Стефана криком, после чего «устремились на него, и, выведши за город, стали побивать камнями» (Деян 7:55—57).

Первые упоминания о церковном празднике, посвящённом памяти св. Стефана, содержатся в Надгробном Слове в память Василия Великого, написанном его братом Григорием Нисским (381 г.), «Апостольских установлениях» и сирийском месяцеслове конца IV в., указывающем дату 26 декабря, следующий день после Рождества Христова: «Мы, один праздник совершаем вслед за другим. Вчера Владыка Мира призывал нас на свой пир, а сегодня последователь Господа — Стефан. Вчера Христос облекся в человеческую плоть ради нас людей, а сегодня Стефан оставил землю ради Христа». Эта же дата упоминается в ранних армянских и латинских источниках. Позднее, в Византии 26 декабря стало днём празднования Собора Пресвятой Богородицы, и в VII веке почтение памяти св. Стефана было перенесено на третий день праздников, 27 декабря. Византийская традиция сохранилась в православии, в то время как западные церкви по-прежнему придерживаются исконной даты 26 декабря.

Отдельные празднования установлены по случаю обретения и перенесения мощей св. Стефана:

15 сентября (28 по новому стилю) сентября православная церковь отмечает обретение мощей первомученика архидиакона Стефана, 2 (15) августа — перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана;

в католичестве обретение мощей первомученика традиционно отмечалось 3 августа.







План собора.



Щелкни здесь, чтобы увеличить план.



Капитул - здание для собрания духовенства.

Кенотаф - символическая могила, не содержащая тела умершего.

Алтарь - на Западе, в отличие от православной церкви, это престол, то есть стол, на котором совершается таинство евхаристии (пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Христово). Алтарем также часто называют алтарный образ.



В течение трёх веков церковь св. Стефана оставалась не более чем приходским храмом. Марграфы Австрии пытались учредить в Вене епископскую кафедру, а епископы Пассау, тогдашние духовные владыки Австрии, этому сопротивлялись. Венская епархия была учреждена только в 1469, под давлением императора Фридриха III. Так церковь св. Стефана стала кафедральным собором. Вскоре после этих событий, в 1476—1487, скульптор и композитор Вильгельм Роллингер установил внутри собора уникальные резные хоры, а в 1513 в соборе был установлен орган. XVI—XVII века, наполненные религиозными и австро-турецкими войнами, мало изменили собор. В эту эпоху в Австрии установилась идеология Pietas Austriaca, католическая по духу и барочная по форме, и интерьеры собора также были переработаны в стиле барокко. Реконструкция началась в 1647 — с нового, барочного, алтаря работы Йоганна Якоба и Тобиаса Покка (1647). В 1693 и 1697 были написаны два образа Девы Марии, в 1700 установлены два боковых алтаря. Наконец, через 40 лет после изгнания турок из-под Вены, в 1722, статус собора и епархии был повышен — до архиепископского.



Пожар 1945 года и восстановление



Собор не пострадал при бомбардировках второй мировой войны и выдержал первые дни Венской наступательной операции советских войск, начавшейся 2 апреля 1945. При отступлении из Вены комендант города генерал Зепп Дитрих приказал немецкой артиллерии уничтожить центр Вены, но приказ не был выполнен. 11 апреля 1945 года местные мародёры подожгли разграбленные лавки; на следующий день пожар перекинулся на собор. Кровля рухнула от огня; колокол провалился внутрь Северной башни и разбился; интерьеры (включая роллингеровские хоры XV века) были почти полностью уничтожены. Кафедры и ценнейшие реликвии сохранились, так как были защищены кирпичными саркофагами.

Собор был восстановлен трудом добровольцев — к 19 декабря 1948 была восстановлена кровля над главным нефом, 23 апреля 1952 (в 689-летия собора) возобновились службы. Послевоенное восстановление завершилось только в 1960 году.

Все девять земель Австрии приняли участие в восстановлении Штефансдома. Жители этих земель пожертвовали деньги:

Бургенланда - на скамьи для причастия,

Каринтии - на люстры,

Нижней Австрии - на каменный пол,

Зальцбурга - на ларец для хранения святого причастия,

Форарльберга - на места для сиденья,

Тироля - на окна,

Штирии - на портал в "Воротах гигантов",

Вены - на черепицу для крыши,

Верхней Австрий - на новый "Пуммерин".

В 1980-е годы был начат второй этап полномасштабной реставрации, продолжающийся по сей день. Основная проблема св. Стефана - поверхностные разрушения известняковых стен и статуй. Реставраторы вынуждены заменять отдельные камни и статуи, пользуясь как средневековыми инструментами, так и управляемыми компьютерами камнерезными станками-копирами. Работают они в специальной мастерской при храме.



АРХИТЕКТУРА



Размеры

• Высота южной башни — 136,44 м.

• Высота северной башни (недостроена) — 68,3 м.

• Высота стен боковых нефов — 60 м.

• Длина и ширина собора на уровне земли — 198,2 х 62 м.

• Высота сводов центрального нефа - 28 м.

Во времена Габсбургов, ни одна церковь Австро-Венгрии не могла быть выше южной башни св. Стефана.



Кровля









Северная сторона.





Южная сторона. Орел Габсбургов. При фотографировании собора с площади эта часть крыши закрыта высоченной южной башней.



Длина кровли главного нефа — 110 м, а высота, от водосточного жёлоба до конька крыши — 37,85 м, при этом наклон кровли местами достигает 80° к горизонтали. При таких углах наклона дождевая вода способна эффективно промывать черепичную кровлю, а редкий снег, не задерживаясь, падает вниз. Несущий каркас кровли была первоначально выполнен из дерева (свыше 2000 м2), а после пожара 1945 года — из стали (около 600 тн). Покрытие кровли состоит из 230 000 цветных черепиц, покрытых глазурью. Ими выложены изображения национального герба и герба города Вены.



Трехнефная структура базилики предполагает наличие трех входных порталов, однако здесь есть только один центральный Исполинский портал или Ворота гигантов (Riesentor, Ризентор, 1230 г.), сохранившийся от романской базилики. Название, возможно, связано с огромной костью дракона (на самом деле кость мамонта), находящейся в притворе. Ее нашли во время строительных работ XV в.





Справа и слева от Исполинского портала сохранились фрагменты трехъярусных языческих башен. Во времена строительства первого собора это были башни портала. При перестройке они стали частью главного фасада. Название - языческие башни (Heidenturme) - объясняют тем, что при их строительстве использовался камень из разнообразных римских храмов. Впрочем, слово heidenisch означает "пожилой, преклонный". Во времена перестройки романской церкви в готическом стиле высота башен была увеличена и теперь достигает 65,6 м. На фотографии хорошо видны очертания языческих башен, которые ниже, чем центральное стрельчатое окно.





Тема скульптурного оформления портала — Страшный суд. В типмпане - Христос в Силах, поддерживаемый ангелами. Справа и слева от ангелов — апостолы и евангелисты Марк и Лука. Это свидетели Страшного суда. Под апостолами, над капителями колонн, слева от портала — демоны, искушающие человека: дьявол в образе обезьянки, затягивающий петлю на шее человека; человек, замахивающийся на другого топором; химеры.





Дьявол в образе обезьянки, затягивающий петлю на шее человек.



Справа от портала — человек во власти пороков: лисица, тянущая за волосы человека; человек, защищающий себя от драконов, за которыми стоит черт. Колонны у входа в храм обвивает виноградная лоза — символ причастия. Над входом на стене находится скульптура Самсона, разрывающего пасть льва; судьи (в соборе отправлялось и светское правосудие), сидящего закинув ногу на ногу, его называют "вытаскивающий занозу"; фигура св. Стефана, копия 1997 г.





Самсон.





Вытаскивающий занозу



Возле главного портала и по периметру стен расположены:





• Кафедра св. Иоанна Капистрана, c которой он в 1454 году призывал к крестовому походу на турок. Не смотря на то, что у человека, которого попирает святой, на голове оселедец, это не украинский казак, а турок.





Герб венгерского города Komádi.

Тяжкие войны с Османской империей оставили свой след в геральдике. В целом ряде дворянских и городских гербов изображена отрубленная голова с оселедцем и вислыми усами, часто — насаженная на саблю. Специалисты по западной геральдике описывают эту голову как голова турка, и никак иначе.





• «Христос с зубной болью», называемое так из-за выражения на лике Спасителя.

По легенде несколько парней посмеялось над скульптурой. У них так разболелись зубы, что они не могли ни есть, ни пить, а облегчение наступило лишь после покаянной молитвы.





• На левой языческой башне укреплены две железные меры длины — средневековые венские эталоны длины: Leinenelle=89,6 см, Tuchelle=77,6 см.

Эль, локоть (мера длины; расстояние от вытянутого среднего пальца до верхней точки плеча (а не до локтевого сгиба, как в русском локте); в Англии - 45 дюймов, или 114 см; в Шотландии - 37 дюймов, или 94 см).

Рядом расположена круглая мера хлеба. Ремесленника, товар которого не отвечал этим стандартам, сажали в деревянную клетку и окунали в Дунай.





• Рядом с мерами процарапан знак О5, служивший своего рода паролем антифашистского сопротивления во время аннексиии Австрии. Е - пятая буква алфавита. Немецкое название Австрии - Österreich - начинается с буквы О-умляут, то есть с буквы О с двумя точками над ней. При невозможности использования диакритических знаков, буквы с умлаутом в немецком языке традиционно заменяются на диграфы: Ö на ОЕ.





• Написано нашими саперами: "Квартал проверен" (мин нет).







• Солнечные часы на аркбутане







• Бронзовая модель собора (масштаб 1:100) около южной стены собора.

Поясняющая надпись выполнена азбукой Брайля (для слепых).







Юго-западный портал называют Певческим (Singertor, 1360), через него в собор входили певчие, а также мужчины. Зингертор - замечательный образец высокой готики. Тема скульптурного оформления - эпизоды из жизни Св. Павла. В верхнем ярусе тимпана - крещение и мученичество Павла, в нижнем - путешествие Савла (имя Павла до крещения) в Дамаск, озарение Савла, обращение Савла. История апостола Павла тесно связана с историей Св. Стефана (именно к ногам Павла палачи Стефана, уверовав, сложили свои одежды). Портал обрамляют фигуры апостолов.





Кроме того, справа от портала на консольном выступе стены установлена фигура герцога Рудольфа IV Основателя, держащего модель собора, а слева от портала - симметричная ему фигура герцогини Катерины со скипетром в руках. На модели собора, которую держит в руках герцог, изображены две симметричные башни. Рядом с герцогом — слуга с гербом.





Герцогиня Катерина.





Епископский портал (Bischofstor, 1360) находится на северо-западе собора. Через него входил епископ, а кроме него и горожанки. Тема скульптурного декора - Вознесение Богоматери. В верхней части сцена - коронация Девы Марии, под ней - Вознесение. В арке находятся изображения женщин-святых. Кроме них есть фигуры герцога Альбрехта III и его супруги.





Фото с официального сайта собора.







В строительстве собора принимали участие мастера из Ирландии. На северо-западном углу церкви они изобразили Св. Стефана.





РЕЛИКВИИ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ















ПЁЧСКАЯ ИКОНА ДЕВЫ МАРИИ







В 1676 венгр Ласло Шигри заказал в селенье Пёч икону богоматери в память об освобождении из турецкого плена. Икона оказалась в пёчской церкви и в 1696 прославилась чудесами; император Леопольд I вывез её в Вену, оставив селянам копию. Копия также считалась чудотворной, поэтому Пёч стал местом паломничества и был переименован в Мариапёч. До 1945 икона висела при главном алтаре, сейчас — в юго-западном углу, рядом с главным порталом.

По преданию во время битвы с турками при Зенте у реки Тисы 11 сентября 1697 г. (австрийцев возглавлял принц Евгений Савойский) из глаз Богоматери две недели текли слезы.







Орган с четырьмя рядами клавишей, ста двадцатью пятью регистрами и десятью тысячами органных труб этот "орган-великан" один из крупнейших в Европе. Готический орган, располагавшийся на северной стене, был утрачен в 1720 г. Но сохранился органный постаменнт (пята), выполненный А. Пильграмом (1513). Скульптор запечатлел себя в образе строителя собора, также выглядвающего из окна. В руках у него угольник и циркуль. Под портретом надпись - "Мастер 1513 г." Новый большой орган установлен в 1886 г. и разрушен в 1945 г. Современный орган собора смонтирован над западным порталом в 1960 г.









Мастер Пильграм.





КОЛОКОЛА



Пуммерин

Всего в звоннице 23 колокола, 20 из них используются, и у каждого — своя роль. Большой колокол северной башни, Пуммерин (официальное имя Св.Мария), массой в 21 383 кг (по другим данным 20130 кг) был отлит в 1951 в Санкт-Флориане и установлен в 1957 взамен одноимённого колокола, отлитого в 1711 из 180 пушек, захваченных во время второй турецкой осады Вены, и разбившегося при пожаре в 1945 году. Пуммерин звонит одиннадцать раз в год — по великим праздникам, в день освящения собора (23 апреля) и в новогоднюю ночь; cамый продолжительный, десятиминутный, звон, отмечает смерть и интронизацию Папы и венского архиепископа. Это второй по величине колокол Европы (после колокола Peter Кёльнского собора). По другим данным - третий в Европе из качающихся колоколов после Peter (23,500 кг) Кельнского собора и Maria Dolens (22,700 кг) в Италии. На Западе для удара в колокол раскачивают сам колокол, это так называемые очепные колокола. У нас распространены языковые колокола. Однако у старого Пуммерина восемь человек раскачивали именно язык, да и висел он не на низкой северной башне, а на высокой южной.

Для ежедневного колокольного звона используются 11 колоколов южной башни с электрическим приводом, установленные в 1960. Из них четыре используются перед началом обычной мессы, число увеличивается до десяти по праздничными дням и до одиннадцати — если служит сам архиепископ. Колокола носят имена святого Стефана (5700 кг); святого Леопольда (2300 кг); святого Христофора (1350 кг); святого Леонарда (950 кг); святого Иосифа Обручника (700 кг); иезуита Петра Канисия (Peter Canisius) (400 кг); папы Пия X (280 кг); всех святых (200 кг); Клемента Марии Хофбауэра (120 кг); Архангела Михаила (60 кг); и святого Тарсиция (Tarsicius) (35 кг).

На одной из двух языческих башен, на северной, имеются шесть колоколов: отлитый в 1859 году Фёйерин (Feuerin, "пожарный колокол", ныне употребляемый на вечерних службах), а также отлитые в 1772 году Кантнерин (Kantnerin), названный в честь сопровождающих службу музыкантов; Ферингерин (Feringerin); Бирингерин (Bieringerin) ("пивной колокол", указывающий время закрытия тавер); погребальный колокол "Бедные души" и Хурпеч (Churpotsch), подаренный собору в честь находящейся в соборе Печской иконы Божией Матери.

На самой высокой южной башне имеются также два исторических колокола, пережившие пожар: Примглоке (Primglocke), отлитый в 1772 году и Уршелле (Uhrschalle; отлит в 1449 году), которые отбивают часы.

В свое время Людвиг ван Бетховен понял, что он полностью потерял слух, когда увидел как взлетели птицы с колокольни собора, вспугнутые колокольным звоном, а звука он не услышал.



До XVII века на Руси повсеместно использовались так же как и на Западе очепные колокола, поскольку колокольный церковный звон мы позаимствовали тоже с Запада.





На этих миниатюрах свода хорошо видно, что веревка, которую держит звонарь, прикреплена не к языку.



Очепные колокола устанавливались в пролётах или нишах, причём пролёты по ширине (а ниши, кроме того, - по высоте и глубине) выкладывались, по возможности, в размер колокола с учётом его размаха. В тех случаях, когда колокола помещались в ниши (в России известно семь памятников с подобным устройством звонов), задняя или боковые стенки ниши, а иногда и свод над нею, прорезывались специальными каналами-слухами, чтобы звук не глох при звоне.

Колокол скреплялся с железным стержнем квадратного сечения - "матицей". Для пропуска матицы наверху у колокола существует "маточник" - большая петля с прорезью, по сторонам которой располагаются дополнительные петли - "уши колокола". Матица продевалась в петлю и в ней заклинивалась. И петли, и матица, и верхушки ушей заделывались для жесткости в дубовую колоду веретенообразной формы ("вал"), собранный из клиньев и окованный обручами. На вал накидывались продетые сквозь уши железные петли. Выходящие на обе стороны из вала концы матицы выковывались круглыми. Эти концы вкладывались в железные "гнёзда", предварительно заложенные каменщиками в столпы звона. Опасаясь прогиба матицы, мастера стремились делать её максимально короткой - чуть больше диаметра колокола, с тем чтобы можно было завести концы вала в кладку. Колокол, намертво скрепленный с валом, поднимался на колокольницу и ставился в гнезде. Так и говорили: "поставить колокол".

К валу снизу горизонтально приделывался очеп (оцеп, очап) - длинный или короткий шест с верёвкой на конце. У тяжелого колокола веревка оканчивалась стременем, куда звонарь ставил ногу, помогая себе при звоне. Если для приведения колокола в движение требовались усилия нескольких человек, к основной веревке или канату привязывались дополнительные веревки со своими стременами, и к каждой становилось по звонарю. Для гигантских колоколов, стоявших, подобно годуновскому "Царю-колоколу", в открытых пролётах, очепы делались на обе стороны пролёта, и вся система напоминала коромысло.

Необходимость во втором очепе возникает еще и потому, что при длинном и тяжелом шесте колокол в неподвижном положении устанавливается с наклоном и при раскачивании не сразу начинает звонить. В Псково-Печерском монастыре звонари для выпрямления очепа применяют в качестве противовеса второй очеп - без веревки. Для той же цели иногда употреблялся противовес в виде ящика с камнями.

Наружный способ звона в очепные колокола (когда звонари стоят на земле) составляет основное отличие древнерусского способа звона от западноевропейского, где колокола приводят в движение изнутри колоколен. Указанную традицию следует связывать, прежде всего, с составом русского звона. В отличие от стран Западной Европы, передавших Руси свою технику звона (например, Италии и Германии, где интерес к собирательству колоколов определенно отсутствовал, но где очень рано стали строить высокие каменные колокольни для одного-двух колоколов), русские церкви издавна обладали целыми собраниями колоколов, различавшихся по тону и звуку и особым образом развешанных и расставленных.

Для Европы, с её развитой средневековой строительной техникой и огромными соборами, не составляло труда устраивать помещение для одного-двух и даже трёх колоколов внутри церковных башен (достаточно было колокол вместе с очепом поставить на верхней площадке башни очепом внутрь, а верёвки бросить в пустой колодец, чем часто являются верхние ярусы европейских колоколен). Однако на Руси, где в самой скромной сельской церкви было не меньше трёх колоколов, а в монастырях от пяти до девяти только очепных (благовестников в средних), собрать их все под одну крышу было уже затруднительно - как из-за малой вместительности колоколен, не позволяющих обратить очепы внутрь, так и из-за тяжести колоколов, для раскачивания которых могли потребоваться не один, а два-три звонаря на колокол, не считая звонарей для звона в языки малых зазвонных колоколов. Всё это изобилие колоколов требовалось развесить, а толпу звонарей расставить в каком-то порядке так, чтобы многочисленные веревки не путались между собою, звонари не толкались и звон происходил координировано, согласно. Отсюда следует, что при создании собственных колоколен русским зодчим приходилось решать в значительной степени иные проблемы, чем зодчим западноевропейским, - не столько "собирать", сколько рассредоточивать звонарей и звоны.

Не последнюю роль в закреплении на Руси наружных приемов звона сыграли и медленные темпы каменного строительства в послемонгольский период, - прежде чем началось строительство колоколенных сооружений (т.е. колоколен в собственном смысле слова, а не звонниц), наружный вид звона стал традицией.

Начиная со времен Ивана Грозного и особенно во времена Алексея Михайловича, начали отливать колокола все большего и большего веса, очепы стали часто приходить в негодность. Сохранились челобитные к царю: «Просим заменить железо на очипе, а то приходится в языки звонить». Так, постепенно, как вынужденная мера, язычный звон стал применяться при звоне в сверхтяжелые колокола.

К концу XVII века очепной звон был уже повсеместно оставлен и сложилась современная традиция колокольного звона на Руси. В малые колокола, впрочем, и раньше звонили за язык.

В наше время очепной звон сохранился только в Псково-Печерском монастыре, именно таким способом там звонят в три больших колокола. При раскачивании вначале тело колокола и его язык двигаются с одной фазой. Сколько бы его ни качали, звона не получится, потому что тело колокола и его язык двигаются вместе. Затем раскачавшийся очеп придерживают, и только тогда раздается звон. При таком способе трудно согласовать звон нескольких колоколов разного размера.





Современный западные башенные колокола.





КАФЕДРА





Резная епископская кафедра XV века приписывается Николаусу Герхарту. Для естественного усиления звука кафедра прислонена к колонне в центре главного нефа. Её украшают статуи четырёх первых учителей церкви — Августин Блаженный (биография), Амвросий Медиоланский (биография), Иероним Стридонский (биография), Григорий Великий. Под лестницей есть небольшой скульптурный портрет «выглядывающего из окна», вероятно — автопортрет скульптора.

Кафедра выполнена из трех блоков песчаника. Долгое время ее приписывали мастеру А. Пильграму.

Скульптурные портреты Отцов Церкви символизируют 4 темпераметра и 4 возраста: св. Амброзий - юность и сангвиник; св. Иероним - старость и холерик; Григорий I Великий - зрелость и флегматик; св. Августин - молодость и меланхолик.

Св. Августин (молодость и меланхолик).

Ограждения перил лестницы, ведущей на кафедру, украшены декоративным орнаментом из катящихся колес. Колеса с тремя спицами, символом Св. Троицы, катятся вверх. С четырьмя спицами, символом всего земного - 4 времени года, 4 темперамента, 4 возраста, катятся вниз. Сами перила украшены фантастическим орнаментом из пожирающих друг друга змей, жаб и ящериц — аллегория борьбы добра (ящерицы) и зла. Маленькая каменная собачка охраняет епископа, прововедующего с кафедры, и не пускает земноводных наверх.











АЛТАРИ

В соборе находится 18 алтарей, не считая алтарей в капеллах.



Самые знаменитые из них - центральный (высокий) алтарь и Винер-Нойштадский алтарь (Wiener Neustadter Altar).



Это удивительный по красоте готический алтарь (резьба по дереву, роспись), выполненный в 1447 году. Алтарь носит имя города, в котором он ранее находился, и сейчас находится в "женском" нефе. Алтарь создан по заказу императора Фридриха III для цистерцианского монастыря. В Вену алтарь перенесен в 1884 г. после закрытия монастыря. Позолоченные деревянные фигуры изображают сцены из жизни Богоматери. Створки алтаря открыты только в воскресение, в другие дни - закрыты. На внешней стороне створок размещены фигуры 72 святых, выкрашенных в коричневый цвет.





Главный алтарь (Hochaltar)



Выполнен из черного мрамора в 1640-1660 гг. Т. и И.Я. Покками. Он считается первым алтарем Вены, выполненным в стиле барокко. Статуи рядом с алтарем изображают покровителей Вены - святых Леопольда и Флориана, а также святых - защитников от чумы - Роха и Себастьяна. На запрестольном образе изображены страдания святого Стефана.





Алтарь Franz Seraphicus.





Алтарь Св. Януария.





Алтарь Св. Иосифа.





Алтарь Св. Екатерины или Св. Цецилии.









Алтарь Св. Леопольда.





Алтарь сердца Иисуса Христа.





Алтарь Богоматери.











Другой шедевр - гробница императора Фридриха III, украшенная 240 фигурами. Он располагается к югу от главного алтаря в Апостольском (мужском) нефе.

Саркофаг выполнен (мастер Н. Герхардом из Лейдена, 1467-1513) из красного халлайнского мрамора. Император заказал надгробие за 30 лет до своей смерти. Постамент саркофага украшают мифические существа, звери, черепа - символы гербов императора. Рельефы на стенах саркофага - его добрые дела. В верхней части - епископы, монахи и священники из основанных монархом монастырей, молящихся о спасении Фридриха. Наверху - скульптурное изображение императора, у его изголовья - фигурка св. Христофора. Кто взглянет на нее, тот на год отведет от себя внезапную смерть.



Вид гробницы сверху. Фотография размещена рядом с гробницей.





Фридрих III (нем. Friedrich III.; 21 сентября 1415, Инсбрук—19 августа 1493, Линц) — король Германии (римский король) c 2 февраля 1440 по 16 марта 1452 (под именем Фридриха IV), император Священной Римской империи с 16 марта 1452, эрцгерцог Австрийский c 23 ноября 1457 (под именем Фридриха V), герцог Штирии, Каринтии и Крайны c 1424, король Венгрии (номинально) с 17 февраля 1458 по 17 июля 1463 (коронация 4 марта 1459), представитель Леопольдинской линии династии Габсбургов, последний император, коронованный в Риме, и объединитель австрийских земель.



Фридрих III считается последним императором средневековья.





Пинтуриккьо: Обручение императора Фридриха III и Элеоноры Португальской (деталь), 1502, Libreria Piccolomini, Duomo, Siena



Молодые годы

Фридрих V был старшим сыном Эрнста Железного, герцога Внутренней Австрии, и Цимбурги Мазовецкой, дочери Земовита IV, князя Плоцкого и Куявского. В возрасте девяти лет, после смерти отца, Фридрих унаследовал престолы герцогств Штирия, Каринтия и Крайна. В 1440 г. Фридрих как глава рода Габсбургов был избран немецкими курфюрстами королём Германии. В то же время он установил свою опеку над малолетним Ладиславом Постумом, герцогом Австрии, а после смерти последнего в 1457 г. присоединил к своим владениям Австрию, объединив таким образом большую часть габсбургских земель (кроме Тироля).



Правление в Германии и отношения с папой

Общий кризис органов управления империей, неэффективность имперской власти и практически полная независимость немецких князей, постепенно нараставшие на протяжении последнего века с наибольшей полнотой проявились в правление Фридриха III. Ему не удавалось ни собрать сколь-либо значительных денежных средств в Германии для проведения собственной политики, ни добиться укрепления власти императора. С другой стороны, Фридрих III не предпринимал и никаких попыток реформ имперских институтов, сохраняя устаревшую в новую эпоху Возрождения и создания национальных государств, систему взаимоотношений императора с князьями и имперскими городами. Против Фридриха III неоднократно выступали крупнейшие государства Германии, однако до смещения императора с престола дело не дошло, возможно по причине незаинтересованности курфюрстов в преобразованиях.

Крайне слабое участие проявлял Фридрих III и в церковных делах. Во время борьбы папы римского с Базельским собором вмешательство короля в это противостояние было минимальным, что резко контрастировало с активностью его предшественника императора Сигизмунда. В 1446 г. Фридрих заключил со Священным престолом Венский конкордат, урегулировавший отношения австрийских монархов и папы римского и остававшийся в силе до 1806 г. По договору с папой Фридрих получил право распределения 100 церковных бенефиций и назначения 6 епископов.

В 1452 г. Фридрих III совершил путешествие в Италию и был коронован в Риме папой Николаем V. Это была последняя коронация германских императоров в Риме, что означало отказ от притязаний на Италию. Именно с этого времени империя получает своё новоё официальное название – «Священная Римская империя германской нации».



Правление в Австрии

В то же время, осознавая эфемерность имперского титула, Фридрих III добивался усиления самостоятельности Австрии. В 1453 г. он утвердил «Privilegium Maius» Рудольфа IV, подтвердив таким образом особое положение Австрии в империи и право австрийских монархов на титул эрцгерцога. В результате Австрия фактически была выделена из империи, поставлена рядом с ней. Об этом свидетельствовал и титул, используемый Фридрихом, в котором австрийские владения перечислялись подробно и отдельно от титула императора. Wir Friderich von gots gnaden Romischer kayser, zu allen zeitten merer des reichs, zu Hungern, Dalmacien, Croacien etx. kunig, hertzog zu Osterreich, zu Steyr, zu Kernndten und zu Krain, herre auf der Windischen march und zu Porttenaw, grave zu Habspurg, zu Tyrol, zu Phyrtt und zu Kyburg, marggrave zu Burgaw und lanndtgrave in Ellsass

До 1457 г. собственно герцогом Австрии являлся малолетний внучатый племянник Фридриха III Ладислав Постум, однако император фактически держал Ладислава в плену, узурпировав на правах опекуна все регальные полномочия последнего. Неэффективная политика Фридриха вызвала оппозицию его власти среди австрийского дворянства во главе с Ульрихом Айтуиперой, усиленную неурожайными годами. Австрийские магнаты сблизились с национальной партией Венгрии, выступающей за возвращение Ладислава в Венгерское королевство. В 1452 г., во время нахождения Фридриха III в Риме, в Вене вспыхнуло восстание. Под давлением оппозиции император освободил Ладислава, признал его королём Чехии и Венгрии и передал ему функции управления Австрией. Со смертью Ладислава в 1457 г. пресеклась Альбертинская линия династии Габсбургов и Фридрих III присоединил к своим владениям герцогство Австрия.

В то же время в 1457 г. усилилось противостояние Фридриха с младшим братом Альбрехтом VI, претендующим на часть наследства Габсбургов. В 1458 г. Фридрих был вынужден уступить своему брату Верхнюю Австрию. Вскоре начались тяжёлые войны с венграми, которым император не мог оказать действенного сопротивления. Австрийские земли были разорены и опустошены. Попытка чеканки необеспеченных денег Фридрихом III провалилась, участились волнения крестьян. В 1461 г. император был осаждён собственным братом в Вене. Лишь после смерти Альбрехта VI в 1463 г. Фридрих стал единственным правителем Австрии.

Постоянные конфликты с сословиями, родственниками и набеги венгров заставили императора постоянно переезжать из города в город, избегая австрийской столицы. Его двор располагался то в Граце, то в Линце, то в Винер-Нойштадте (в последнем городе он выстроил замок и монастырь). Урегулирование отношений с папой позволило Фридриху III добиться в 1469 г. согласия Рима на учреждение епископств в Вене и Винер-Нойштадте, к чему безуспешно стремились его предшественники на австрийском престоле. Тем не менее, как и в Германии, в Австрии Фридрих III избегал решительных преобразований и не пытался проводить сколь-либо значимых усовершенствований государственного аппарата.



Внешняя политика

Отношения с Чехией и Венгрией

В период малолетства Ладислава Постума, имеющего права на венгерский и чешский престолы, Фридрих III пытался установить свою власть над этими государствами. Однако ему не удалось создать сильной прогабсбургской партии. В обоих королевствах начались гражданские войны, приведшие к власти представителей национального среднего дворянства – Йиржи из Подебрад в Чехии и Яноша Хуньяди в Венгрии. Венгерское вторжение, сопряжённое с восстанием австрийских сословий в 1452 г. вынудило Фридриха освободить Ладислава и вернуть королевские регалии. Рычаги влияния на эти страны были потеряны. Более того, император отказался оказать помощь венграм в борьбе с турками. После смерти Ладислава в 1457 г. удержать Чехию и Венгрию в орбите Габсбургской монархии также не удалось. Королём Чехии стал Йиржи из Подебрад, что после неудачной для Австрии войны был вынужден признать в 1459 г. Фридрих. Ему пришлось продать корону Святого Иштвана Матьяшу Хуньяди за 80 000 золотых форинтов, оставался номинальным королем Венгрии до 17 июля 1463. На престол Венгрии взошёл Матьяш Хуньяди, который вскоре развернул крупномасштабные военные действия против императора.

В 1460-х гг. начались непрекращающиеся набеги венгров на австрийские земли, которым Фридрих III, испытывающий хроническую нехватку денежных средств, не мог оказать действенного сопротивления. Австрия была разорена, а в 1485 г. армия Матьяша Хуньяди захватила Вену и Винер-Нойштадт. Венгерские войска оккупировали Нижнюю и часть Верхней Австрии, а также восточные регионы Штирии, Каринтии и Крайны.

Лишь смерть Матьяша в 1490 г. позволила освободить австрийские земли, что и было осуществлено сыном Фридриха Максимилианом. Он также добился заключения Пожонского договора, предусматривающего право Габсбургов на наследство Венгерского престола после прекращения династии Ягеллонов. Успехи на венгерском направлении в конце правления Фридриха III были достигнуты только благодаря энергичным действиям его сына, в то время сам император в конце жизни практически отстранился от политики.



Отношения со Швейцарией

Политика Фридриха III в отношении Швейцарской конфедерации также оказалась неэффективной. Попытки использования Франции для возвращения швейцарских земель под власть Габсбургов провалились: в 1444 г. Карл VII был разбит при Сен-Готтарде. В результате Тургау, старинное владение габсбургского рода, вошло в состав Швейцарии. Вмешательство императора в гражданскую войну 1468 г. между швейцарскими кантонами также завершилось провалом. В то же время усиление Бургундии на западных рубежах австрийских земель и угроза потери Эльзаса заставили Фридриха III пойти в 1470-х гг. на сближение со швейцарцами. В 1474 г. был заключён австро-швейцарский оборонительный союз против бургундского герцога Карла Смелого. При подписании договора Габсбурги отказались от претензий на Швейцарию «окончательно и навсегда». Война с Бургундией завершилась удачно для швейцарцев: в 1477 г. Карл Смелый погиб в сражении при Нанси.



Бургундское наследство

Смерть Карла Смелого открыла вопрос о бургундском наследстве. Огромные владения герцогов Бургундии, включающие Франш-Конте, Ретель, Фландрию, Брабант, Геннегау, Намюр, Голландию, Зеландию и Люксембург, унаследовала единственная дочь Карла Мария Бургундская, которая была замужем за сыном Фридриха Максимилианом. Вхождение таких обширных и богатых земель в состав габсбургской монархии немедленно выдвинуло династию на первые места в европейской политике и послужило поводом для рождения знаменитого девиза дома Габсбургов: «Пусть другие ведут войны, ты, счастивая Австрия, женись!».

Тем не менее претензии на Бургундское наследство выдвинул и французский король. В 1479 г. во владения Габсбургов вторглись французские войска Людовика XI, которые, однако, удалось разбить в сражении при Гонгате. В 1482 г. был заключён Арасский договор, в соответствии с которым Франция получала собственно герцогство Бургундию и Пикардию, а Габсбурги сохраняли за собой все остальные земли бургундской короны. В 1488 г. конфликт с Францией возобновился в рамках войны за Бретонское наследство. На этот раз события развивались неблагоприятно для Австрии: в Нидерландах вспыхнуло восстание, а Максимилиан был пленён в Брюсселе. За освобождение сына Фридрих III был вынужден согласиться на учреждение в Нидерландах Адмиралтейства в 1489 г., что положило начало военно-морскому флоту Голландии.



Начало австро-турецких войн

В 1469 г. турецкие войска впервые вторглись в границы Австрийской монархии. С этого времени начались регулярные грабительские набеги Османской империи на земли Штирии, Каринтии и Крайны. В 1492 г. в сражении при Филлахе австрийские войска под командованием Максимилиана разбили турок, однако это не ликвидировало османскую угрозу.

Общие результаты правления

В царствование Фридриха III впервые начал использоваться аббревиатура AEIOU (от лат. Austriae est imperare orbi universo) – «Австрия должна править миром». Эти претензии резко контрастировали с в целом провальным правлением императора, не сумевшего ни осуществить сколь-либо серьёзных преобразований в своих владениях, ни укрепить государственный аппарат. Были потеряны Чехия и Венгрия, оставлены имперские права на Италию. Австрия была разорена многочисленными внутренними конфликтами и войнами с венграми и турками. Финансовая система страны переживала затяжной кризис. Однако именно Фридриху III, организовавшему брак своего сына с наследницей Бургундии, удалось заложить основу будущей многонациональной империи Габсбургов, раскинувшей свои владения на полмира.



Брак и дети

(1452) Элеонора Португальская (1436-1476), дочь Дуарте, короля Португалии

Кристоф (1455-1456);

Максимилиан I (1459-1519), император Священной Римской империи, эрцгерцог Австрии;

Елена (1460-1461);

Иоганн (1466-1467);

Кунигунда (1465-1520), замужем за Альбрехтом VI, герцогом Баварии







Статуя Мадонны - заступницы прислуги.



История собора неразрывно связана с историей города и, как история всякого неординарного меcта обрастала на протяжении веков легендами…

.. Много лет назад жила в Вене богатая графиня, слывшая очень набожной, у нее в доме была даже своя маленькая капелла. Однако, если она не молилась, это был сущий дъявол, перед которым трепетали все слуги. Среди этих слуг была сирота, которой доставалось больше всех. Однажды из графининой шкатулки пропало ценное жемчужное колье. Ни на секунду не задумываясь, графиня обвинила бедную служанку в краже. Вызвали стражников... В отчаянии девушка бросилась к капелле, пала на колени перед мадонной и воскликнула: "Матерь божья, помоги мне!"

Графиня, следившая за служанкой, лишь усмехнулась: "Это - моя Богоматерь, ей не нужны молитвы слуг!" Но девушка не унималась и продолжала просить о помощи. Вахмистр, наблюдавший за этой сценой, засомневался и приказал обыскать дом. Вскоре драгоценность нашлась среди пожиток конюха. На допросе он признался в краже, и девушка была отпущена. Графиня, не желавшая более иметь у себя Богоматерь, помогающую слугам, подарила ее церкви. Слава о чудодейственном спасении девушки распространилась по всему городу, и за мадонной укрепилась слава защитницы слуг, сохранившаяся по сей день.





Кенотаф герцога Рудольфа IV Основателя и его супреги Катерины. Останки супружеской четы находятся в катакомбах собора, вход в которые есть в северной башне.











Рудольф IV (нем. Rudolf IV.; 1 ноября 1339, Вена — 27 июля 1365, Милан) — герцог Австрии, Штирии и Каринтии (с 1358 г.), граф Тироля (c 1363 г.) из династии Габсбургов. Первый австрийский монарх, принявший титул эрцгерцога. Непродолжительное правление Рудольфа IV имело большое значение для развития австрийской государственности.



Молодые годы



Рудольф IV в короне эрцгерцога. Первый в Западной Европе портрет в полуанфас.

Рудольф IV был старшим сыном Альбрехта II Мудрого, герцога Австрии, и Иоганны Пфирт. Он был первым правителем династии Габсбургов, рождённым в Австрии и считавшим Австрию, а не родовые владения дома в Швейцарии и Швабии, своей родиной, что в значительной степени способствовало росту популярности герцога и расширению социальной опоры герцогской власти в стране. Рудольф IV унаследовал престол Австрии после смерти своего отца в 1358 г. и, хотя формально считался лишь одним из соправителей, фактически единовластно управлял государством, поскольку его братья были ещё детьми.



Privilegium Maius

Правление Рудольфа IV в Австрии было непродолжительным, однако существенно важным для развития австрийской государственности и укрепления позиций государства на международной арене. Центральным моментом политики Рудольфа была борьба за повышение статуса Австрии и её независимость от Священной Римской империи. С самого начала правления герцога отношения Австрии и императора резко осложнились. В 1356 г. Карл IV издал знаменитую «Золотую буллу», ограничивающую право избрания императора коллегией семи курфюрстов и превращающую Германию в олигархическое союзное государство. Австрия, равно как и Бавария, не была включена в число курфюршеств. В ответ Рудольф IV в 1358 г. опубликовал так называемый «Privilegium Maius», сборник указов предшествующих императоров, предоставляющих особые права Австрии и её монархам и делающих Австрийское государство фактически независимым от империи.

В частности, согласно «Privilegium Maius», австрийские монархи получали титул эрцгерцога, ставящий их в феодальной иерархии сразу за королями и курфюрстами и выше остальных князей Германии. Кроме того заявлялось, что единственным обязательством австрийских правителей по отношению к императору было выставление военного контингента в случае войны с Венгрией, а любое вмешательство императора в политику герцога было незаконным. Австрийский монарх узурпировал также верховную судебную власть в своих владениях. Все земли Габсбургов были объявлены нераздельным доменом, передающимся как по мужской, так и по женской линии.

Документы «Privilegium Maius» были фальшивыми, однако их появление отражало усиление влияния Австрии в Германии и её стремление полностью освободиться из-под власти императора.



Конфликт с императором

Обнародование «Privilegium Majus» вызвало крайне враждебную реакцию императора Карла IV. Он отказался признать подлинность документов, лишил Рудольфа IV прав имперского викария в Эльзасе и титула герцога Швабии, а также поддержал выступления швейцарцев против Габсбургов. Императору удалось заставить Рудольфа IV отказаться от использования титула эрцгерцога, однако Карлу IV пришлось во избежание вооружённого конфликта устраниться от всякого вмешательства во внутренние дела Австрии. В результате Рудольф стал проводить полностью независимую политику в своих землях.

Отношения Австрии и императора нормализовались лишь к концу правления Рудольфа IV, что позволило в 1364 г. подписать договор о взаимном наследовании между Габсбургами и Люксембургской династией.



Усиление центральной власти

Главной особенностью внутренней политики Рудольфа IV стала её решительная направленность на усиление герцогской власти и создание нового, централизованного государственного аппарата. Рудольф добился перевода имперских ленов на территории Австрии в непосредственное подчинение герцогу. Имперские князья, имеющие владения в Австрии, признали право герцогского суда над ними. Более того, захватив патриарха Аквилеи, Рудольф IV вынудил его отказаться от земельных владений патриархата в Штирии, Каринтии и Крайне.

При Рудольфе IV феодально-сословная административная система, основанная на замещении государственных должностей министериалами, получавшими за службу земельные лены, начала вытесняться бюрократической системой оплачиваемых из казны чиновников. Герцог также создавал широкую опору центральной власти среди городов, купечества и мелких землевладельцев, активно поощряя развитие ремесла и торговли и поддерживая колонизацию земель (новые поселенцы освобождались от налогов на три года). Была отменена часть налоговых привилегий крупной аристократии и ограничено право «мёртвой руки» церкви.

В 1364 г., желая воспрепятствовать возможному разделу австрийских владений, Рудольф IV подписал договор со своими младшими братьями о том, что Австрийская монархия останется нераздельной и будет передаваться по наследству сразу всем детям монарха, причём старший лишь будет считаться регентом. Это положение вошло в историю государственного права Австрии как Рудольфово правило (нем. Rudolfinische Hausordnung), однако было нарушено уже наследниками Рудольфа IV.



Развитие образования и культуры

Правление Рудольфа IV имело большое значение для развития образования и культуры в Австрии. В 1365 г. он основал Венский университет, ставший вскоре одним из крупнейших учебных заведений Центральной Европы и являющийся старейшим в немецкоязычных странах (хотя учреждение факультета теологии, наиболее важного в то время, задержалось ещё на двадцать лет).

При Рудольфе IV был перестроен и приобрёл свой нынешний архитектурный облик собор Святого Стефана в Вене, который теперь мог составить конкуренцию собору Святого Вита в имперской столице — Праге. Герцог всячески заботился об украшении Вены и поощрял городское строительство, снижая налоги и способствуя установлению выгодных условий для получения ссуд. Покровитель культуры и образования, Рудольф IV по своим склонностям и образу жизни больше напоминал князей итальянского Возрождения, нежели средневекового германского феодала.



Присоединение Тироля

В 1363 г. графиня Тирольская Маргарита Маульташ, уступая требованиям Рудольфа IV, отреклась в его пользу от престола и передала ему своё тирольское графство. Попытки баварского герцога воспрепятствовать установлению власти Габсбургов в Тироле провалились: в том же году австрийские войска отразили баварское вторжение, а в 1364 г. Бавария отказалась от притязаний на наследство Маргариты, удовлетворившись крупной денежной компенсацией. Тироль был навсегда закреплён за Австрией.

Брак

В 1356 Рудольф IV женился на Екатерине Люксембургской (1342—1395), дочери Карла IV, императора Священной Римской империи.

Детей Рудольф IV не имел.



Кончина и захоронение



Рисунок кенотафа Рудольфа и Екатерины и расшифровка эпитафии

В июле 1365 г. Рудольф IV в возрасте двадцати шести лет неожиданно скончался от чумы в Милане, не оставив потомства. Ему наследовали его младшие братья Леопольд III и Альбрехт III.

Первоначально Рудольф IV был захоронен в церкви Св. Джиованни в Конче, но затем его прах был перенесён в собор Святого Стефана в Вене и помещён в Герцогскую усыпальницу, которую Рудольф приказал построить ещё при жизни. Сегодня в склепе покоятся останки семидесяти двух представителей дома Габсбургов.

Также в соответствии с приказом Рудольфа перед алтарём собора был сооружён мраморный кенотаф в память о нём и его супруге. Впоследствии этот памятник был перенесён в северный придел собора. Кенотаф украшают надписи, зашифрованные «халдейским алфавитом» (Alphabetum Kaldeorum) — шифром, в изобретении которого подозревают самого Рудольфа. Надписи гласят: «Здесь покоится Рудольф, милостью Божией герцог и основатель» и «Бог Всемогущий и великий Господь наш Иисус Христос, пастырь».





В соборе имеются несколько капелл.

Капелла (от лат. capella уменьшительное от лат. caррa) — тип католического храма, домашняя церковь в замках и дворцах для частных богослужений или отдельная молельня для молитв какого-либо знатного семейства. Впервые слово «капелла» употреблено в отношении молельни франкских королей в которой хранился «плащ св. Мартина».

На русский язык часто переводится словом «часовня», хотя это несколько некорректно, т. к. в часовне отсутствует алтарь и она не предназначена для совершения литургии, в то время, как капелла, как правило — полноценная церковь с алтарём.

Также капеллой называется помещение в боковых нефах храма или апсиде (венец капелл - ряд капелл, окружающих апсиду). Последние предназначались для хранения святых мощей и реликвий.



Капелла святой великомученицы Екатерины



Располагается в основании южной башни и используется как крестильня. 14-гранная купель построена в 1481 году.

О Св. Екатерине Александрийской см. на странице о фресках в Ассизи.























Капелла святой великомученицы Варвары (архитектор Г. Пуксбаум)

Располагается в основании северной башни и используется как место для молитвенного уединения. Путеводители предлагают обратить внимание на "висящие" замковые камни сводов.







Капелла святого Элигия располагается в юго-восточной части собора.



Элуа (Eloi), или Элигий (588 - ок.660), епископ Нуайонский, святитель.

Память 1 декабря.

Родился в 588 году, в галло—романской семье в Шаптела (Chaptelat), что в Лимузене, в ту эпоху, когда перемешивались галло-романский и варварский миры, зачастую жестокие, развращенные и запущенные. Молодой Элуа, у которого проявился вкус к работе с металлом, был отдан в учение мастеру золотых и серебряных дел в Лиможе. Явив там свой талант, он в то же самое время проявил себя набожным и жадным до учения.

Мы знаем от святого Уэна, епископа Руана и автора жизни святого Элуа, что он изготовил раки святого Люсьена, святого Максиена (Maxien) и святой Жюльен в VII веке.

Прошло немного времени, и он отправился в Париж и поступил на службу к известному золотых и серебряных дел мастеру, который получал заказы из королевского дворца. Так ему представился случай быть замеченным королем Хлотарем II, когда без обмана он сумел изготовить два трона с золотом, отпущенным только на один. Король, таким образом, соблазненный его скрупулезной честностью и великой набожностью, принял его на службу. Он оказался очень авторитетным советником и даже стал отвечать за управление королевскими финансами. Он, вероятно, стоял у истоков создания серебряного денье. После смерти Хлотаря в 629 году, его сын Дагоберт II унаследовал объединенную страну и оказался королем всех Франков.

Начиная с 632 года, Дагоберт II - единственный властитель своего королевства. Он знал, что для поддержания единства страны и эффективного управления, он должен объединить вокруг себя аристократов королевства и их посвятить в искусство управлять. Прежде чем отправить их в провинцию вместе с епископом, он поручал им ответственные должности при дворце. Это имело место и в случае его знаменитого министра Элуа, который прежде чем оказываться епископом Нуайонским, служил в канцелярии.

В 641 году Элуа оказывается епископом Нуайонским и Турнайским, оставаясь советником короля. Вслед за святым Медардом (Medard), он собирался укрепить Церковь Нуайона. Несмотря на это желание сделать Благую Весть доступной всем, язычество оставалось живучим. Это было одной из главных забот церковных соборов, которые состоялись в Галлии в VI веке. К тому же, некоторые члены духовенства уступали «кощунственным обычаям», как это признавал святой Кесарий из Арля. Веком позже это подтвердит Элуа, епископ Нуайонский, напомнив, что «никакой христианин не должен помещать амулета на шею человека или животного, даже если он был сделан духовным лицом».

Со своими миссионерами он отправляется евангелизировать регионы, еще мало обращенные в христианство, от Нуайона до Гента и Куртре (Courtrai) во Фландрии. Он основывает монастырь Солиньяк (Solignac) на юге Лиможа, населив его монахами из Люксёя (Luxeuil) и поручив окормление святому Ремаклю (Remacle), будущему игумену монастыря Ставело-Мальмеди (Stavelot-Malmedy).

Затем вместе со святой Орой (Aure) он основал в Париже женский монастырь, посвященный апостолу Аквитании, святое Марциалу Лиможскому. Также он создал многочисленные монастыри в Генте, Перонне (Peronne), Шони (Chauny), Урскампе (Ourscamp), Омблиере (Homblieres).

Он был всегда окружен бедными, которым давал утешение. Он выкупал рабов ради их освобождения и был неустанным проповедником, всегда подававшим пример святости.

Прославляемый всеми, Святитель Элуа умер в Нуайоне в 659/660 году. Он был похоронен около церкви, посвященной святому Лупу из Труа.

В следующем году его тело было перенесено в мавзолей за главным алтарем монастыря. Изготовленная в 1623 Рене Гаагским, золотых и серебряных дел мастером из Парижа, рака Святителя была поставлена перед главным алтарем собора в Нуайоне.

23 октября 1793 года сокровище и все ценные объекты собора посланы в Париж для того, чтобы быть там расплавленными. Но сама рака осталась над алтарем до ноября. Описание раки от 6 ноября 1793 года было составлено во время перемещения сокровища:

"Под куполом, продолговатая, имеющая четыре стороны с фронтоном и поддерживаемая колоннами, изображающими в передней части cвятого Элуа, в задней части – cвятую Годеберту (Godeberthe), с одной из сторон – cвятого Себастьяна, с другой стороны - cвятую Тоби, окруженная статуями двенадцати апостолов. У Святого Элуа - четыре кольца, у святой Годеберты - одно. Вышеупомянутая рака имеет три фута высоты, не включая фонарь, три с половиной фута длины и два с половиной фута ширины".

Реальный персонаж, он стал со временем героем легенд и одним из наиболее популярных святых западного христианства, главным образом, в Средние века. Еще сегодня он весьма почитаем на севере Франции, в Нидерландах, в Германии и в Италии. И в настоящее время он остается покровителем многочисленных корпораций, связанных с работой по металлу, также как и золотых и серебряных дел мастеров или кузнецов, которые посвятили ему многие церкви.

По преданию, прежде чем стать золотых и серебряных дел мастером он был кузнецом. Однажды для того, чтобы было удобнее подковывать копыто непокорной лошади, он ей оторвал ногу, поместил ее на своей наковальне и затем все привел в порядок без осложнений. Каждый год во Фландрии это событие отмечается большим паломничеством лошадей.

Святитель Элуа построил капеллу или молельню Рюдоруар (Rudoroire) в пригороде Суассона (Soissons), которую он заменил к 645 году монастырем, посвященным святому Лю и который стал позже монастырем святого Элуа.

Он был опустошен в 860 году Норманнами и к XIII-ому веку был восстановлен лишь частично. К 1207 году восстановили здания и воздвигли великолепную церковь, которая, как говорили, даже могла соперничать с собором Бовэ. Монастырь был снова опустошен в 1472 году, на этот раз бургундцами, которые ограбили архивы и уничтожили, помимо других документы на право владения собственностью.

Ста двадцатью годами позже он был разрушен снова во времена лиги. Король Генрих IV возвел на этом месте крепость. Между тем бенедиктинцы получили от Людовиком XIII разрешение на то, чтобы обосноваться в тех краях, где находился монастырь и некоторые его владения. Они восстановили скромный монастырь и церковь, желая воссоздать великолепное аббатство, которое существовало прежде. В 1789 в монастыре оставалось приблизительно двадцать бенедиктинцев.





Капелла святого апостола Варфоломея располагается над капеллой св.Элигия.







Капелла Святого Креста

Располагается в северо-восточной части собора и служит усыпальницей принца Евгения Савойского.

О принце Евгении Савойском.



Знаменитый полководец принц Евгений Савойский уже при жизни стал легендой. Его проводили в последний путь со всеми почестями, расходы оплатил кайзер Карл VI, который затем решил, что свою миссию oн выполнил и что о надгробном памятнике должны позаботиться наследники. Евгений Савойский умер небедным человеком, оставив своей внучатой племяннице Анне Виктории более миллиона гульденов. Наследница, однако, не испытывала никакого желания выполнить свой родственный долг. Она поторопилась распродать дворцы, уникальную библиотеку и собрание художественных ценностей, доставшиеся ей в наследство, начисто забыв о благодетеле. Лишь спустя 18 лет после смерти принца сооружением памятника занялась жена его племянника... Над алтарем капеллы, где захоронен принц, висит большое распятие. Примечательным в изображении Христа является его борода из настоящих волос, которая, согласно легенде, растет, и ее каждый год подстригают в страстную пятницу...







Капелла святого Валентина

Располагается над капеллой Святого Креста.

В реликварии св. Валентина, датированном 1440, до 1933 года хранились главные реликвии храма. В 1933 часть из них была перемещена в музей при соборе. Сейчас в капелле хранятся мощи Святого Валентина, черепа святых Космы и Дамиана, и лоскут скатерти Тайной Вечери.









Усыпальницы

В cамом соборе похоронены:

• Рудольф IV (князь — строитель собора, умер в 1365). Надгробие в главном зале — символическое; тело захоронено в подземном «герцогском склепе», заложенном самим Рудольфом.

• Фридрих III (умер в 1493), надгробие работы Николауса Герхардта.

• Евгений Савойский (умер в 1736).

• 72 члена династии Габсбургов («герцогский склеп»). Большинство этих «могил» — символические: начиная с 1633 года, в соборе хоронили сердца (символы) монархов, а сами тела — в Капуцинской церкви.

• настоятели собора.



Катакомбы

Под восточной половиной собора и под прилегающими с востока домами расположены катакомбы — подземное кладбище. В 1732 император Карл VI запретил похороны на старых кладбищах внутри городских стен, поэтому в XVIII веке умерших хоронили под землёй. До полного запрета на подземные могилы, изданного Иосифом II в 1783, под собором св. Стефана было похоронено до 11 тысяч тел. «Катакомбами», на греческий манер, эти подземелья стали называть только в XIX веке. В подземном епископском склепе до сих пор хоронят высших иерархов австрийской церкви (последнее захоронение в 2004).

Взгляд вглубь веков можно погрузить, спустившись в метро на Штефансплатц. При строительных работах была открыта капелла "Виргилькапелле", относящаяся к XIII веку. Когда-то она находилась в подземелье кладбищенской церкви Марии Магдалены, снесённой в 1871 году.